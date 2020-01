Calciomercato Inter, Valverde blocca Vidal: "Non dobbiamo pensare che se ne andrà"

Arturo Vidal è sicuramente uno dei nomi caldi di questo mercato invernale: se fino a qualche settimana fa la cessione del cileno sembrava inevitabile, ora la permanenza al sembra decisamente più probabile, con l' che resta alla finestra.

Nel frattempo l'allenatore blaugrana Ernesto Valverde continua a puntare sul centrocampista ex in conferenza stampa:

"Parlo con Vidal come con gli altri calciatori. Gioca con noi e non dobbiamo pensare che se ne andrà, vedremo cosa accadrà, ma conto su di lui per domani. Sarà in campo o in panchina, non vi do indizi sulle mie scelte".