Calciomercato Inter, Valverde blinda Vidal: "Non parte più nessuno"

Valverde stoppa le cessioni in casa Barcellona, nel frattempo la commissione ha respinto il ricorso di Arturo Vidal sui premi non pagati.

Si complica la strada che potrebbe portare Arturo Vidal a vestire la maglia dell': l'allenatore del Ernesto Valverde ha infatti annunciato in conferenza stampa che non si aspetta ulteriori cessioni dopo quella di Alena.

Ai microfoni dei media il tecnico blaugrana è sembrato piuttosto categorico sul futuro dei suoi giocatori:

"Alena è partito, non pensavo che sarebbe andato via così presto, ma ha avuto questa possibilità grazie alla clausola. Ora abbiamo un giocatore in meno a centrocampo, non mi aspetto più nessuna uscita. Abbiamo quelli che abbiamo e quelli della squadra B".

Intanto la commissione mista AFE- ha confermato che non ci sono mancanze da parte del Barcellona riguardo i 2,4 milioni di euro richiesti da Vidal sui premi a suo dire non pagati. Il club ha dichiarato infatti di non essere tenuto a pagare tale cifra bonus.

Anche su questa vicenda si è espresso Valverde: