Calciomercato Inter, Valencia ed Herrera a parametro zero in estate

L'Inter lavora per il calciomercato estivo: offerto Valencia del Manchester United, risalgono anche le quotazioni di Herrera del Porto.

Il calciomercato invernale è appena iniziato, ma si pensa già a quello estivo. Le trattative del resto non dormono mai. Non dorme neanche l'Inter, decisa a migliorare la squadra della stagione attuale con grandi colpi e utili rinforzi d'esperienza, magari a costo zero.

A meno di sorprese, infatti, non rinnoveranno il proprio contratto con Porto e Manchester United, rispettivamente Herrera e Valencia. Il primo, più volte accostato a Napoli e Roma, non è mai arrivato in Italia, ma il 2019 potrebbe essere l'anno buono per il suo traferimento italiano.

Valencia, 34enne esterno del Mancherester United, è stato invece offerto all'Inter negli ultimi giorni: i nerazzurri ci pensano, dubbiosi sopratutto riguardo l'età del giocatore, che in questa stagione ha giocato appena cinque partite con i Red Devils. L'eventualità di un nuovo caso Vidic, vista la provenienza, è da analizzare attentamente.

Herrera e Valencia, secondo Sky Sport, sono i due nomi su cui l'Inter sta ragionando per rinforzare la squadra a parametro zero. Caratteristica importante se effettuata in maniera corretta: il rischio di incappare in un investimento sbagliato è comunque da considerare, visti i preziosi stipendi richiesti.

Se c'è qualcuno che invece dovrà essere pagato profumatamente, quello è Rodrigo De Paul. Il giocatore dell'Udinese, devastante in maglia bianconera, è nel mirino di diverse squadre italiane, tra cui la Roma, nonchè importanti club esteri.

L'argentino, stabilmente nel giro della Nazionale, è comunque un obiettivo decisamente più fattibile rispetto al sogno Modric, che nonostante il desiderio di Ausilio di portarlo all'Inter sembra più un'utopia che un effettiva possibilità di calciomercato.