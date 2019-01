Calciomercato Inter: ufficiale il prestito di Longo alla Cremonese, addio Huesca

Finisce l'avventura in Spagna per l'attaccante classe 1992 Samuele Longo , il cui cartellino è di proprietà dell' Inter fino al giugno del 2022. Il giocatore ha infatti rescisso il contratto con l' Huesca , squadra che sta disputando la Liga spagnola.

La sua nuova destinazione è l'Italia, nello specifico la Cremonese , che ne ha annunciato l'acquisto con un comunicato ufficiale. Per lui in Spagna nella stagione 2018-2019 15 presenze ed un goal (contro il Villarreal).

" L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Internazionale F.C. le prestazioni sportive di Samuele Longo. Nato a Valdobbiadene (Treviso), il 12 gennaio 1992, attaccante, Longo ha esordito in Serie A nel maggio 2012 in Lazio-Inter. Successivamente ha indossato le maglie di Espanyol, Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife e Huesca. Nella stagione in corso, prima del suo trasferimento in grigiorosso, ha disputato 15 gare nella Liga spagnola ".