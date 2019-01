Calciomercato Inter, Tapiro d'oro per Wanda Nara: "Icardi rinnoverà con l'Inter"

Wanda Nara ha ricevuto il noto Tapiro d'oro di 'Striscia la Notizia' e ha parlato del rinnovo del marito Mauro Icardi: "Marotta? Non c'è distanza".

Nuovo 'riconoscimento' in casa Icardi. Questa volta a essere premiata è Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano dell'Inter Mauro Icardi, la quale è stata raggiunta da 'Striscia la Notizia' per la consegna del Tapiro d'oro.

Valerio Staffelli ha intercettato l'argentina in una botique di Milano e le ha posto diverse domande riguardanti il rinnovo di Icardi con il club nerazzurro. Il tema del nuovo contratto del capitano è infatti quello più caldo in casa Inter in questo periodo, con Wanda Nara che ha provato a rassicurare tutti.

"Se si rinnova il contratto? Si rinnova, si rinnova".

Wanda Nara ha poi spiegato come al momento non ci sia nessuna tensione con il club, nonostante le polemiche da lei innescate nelle scorse settimane, e che con Marotta il rapporto sia dei più sereni.

"Se Marotta vuole Icardi? Sì certo, non c'è alcuna distanza. Va tutto bene".

Tutto bene in campo e fuori dunque, con l'argentina che ha poi smentito le voci di una multa da 100.000 inflitta dall'Inter a Icardi per essersi presentato in ritardo al primo allenamento dopo le vacanze.

"Non c'è stata nessuna multa". L'articolo prosegue qui sotto

Nessuna multa come nessuna chiamata fatta a Maxi Lopez quando il marito è in ritiro, come affermato dall'ex compagno nei giorni scorsi.