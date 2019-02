Calciomercato Inter, suggestione Isco: può arrivare con Icardi al Real Madrid

Isco scontento al Real Madrid, Mauro Icardi all'Inter: potrebbe nascere una trattativa tra i due club, lo spagnolo che fa gola ai nerazzurri.

Mauro Icardi continua ad essere un corpo estraneo all'Inter: l'argentino non gioca dal 9 febbraio, giorno della vittoriosa trasferta di Parma, ultima apparizione prima del provvedimento preso dalla società che ha consegnato la fascia da capitano a Samir Handanovic.

Negli ultimi giorni si sono rincorse voci su eventuali dissidi tra l'ex Sampdoria e il gruppo, in parte confermati dall'atteggiamento di fastidio tenuto da Perisic in occasione del goal di Politano contro la Fiorentina, che aveva esultato mettendosi le mani dietro alle orecchie proprio come Icardi.

Al netto di una proposta di rinnovo che non è ancora arrivata, sembra scontato un addio al termine della stagione: magari sfruttando le esigenze del Real Madrid, alla ricerca di una prima punta di livello che possa lottare con il 31enne Benzema per un posto da titolare.

Anche le 'Merengues' hanno il loro scontento: trattasi di Isco, il cui feeling con Solari non ha mai toccato vette altissime. Lo spagnolo ha saltato l'ultimo Clasico per problemi alla schiena ma le presenze da titolare nel corso di questa stagione sono nettamente al di sotto delle aspettative.

'Il Corriere della Sera' ipotizza una trattativa tra Inter e Real Madrid, con Isco e Icardi a fare i percorsi inversi. Sul trequartista restano vigili Juventus e Napoli, corteggiatrici di vecchia data che dovranno guardarsi le spalle dalle ambizioni interiste.