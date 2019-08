Calciomercato Inter, Strootman l'ultima idea: costa meno di 20 milioni

Kevin Strootman potrebbe essere una buona occasione per l'Inter. Intanto con la Fiorentina prende corpo l'idea di scambio tra Biraghi e Borja Valero.

Mentre Antonio Conte aspetta ancora i rinforzi in attacco, con nessun arrivo ancora registrato (né Lukaku e né Dzeko), l' valuta anche altre piste per la sua rosa. Magari da approfondire solo negli ultimi giorni di mercato, quando almeno una punta sarà arrivata ad Appiano Gentile.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Kevin Strootman è entrato tra gli obiettivi dell'Inter per rinforzare ancora il centrocampo di Conte.

Può partire per meno di 20 milioni, ma ne guadagna 4,5, per altri 4 anni. Il giocatore potrebbe abbassare le pretese, visto che dopo la partenza di Rudi Garcia il gli ha comunicato che era meglio trovare una soluzione in uscita.

Intanto, secondo il 'Corriere dello Sport', sempre dal centrocampo potrebbe uscire Borja Valero, che da tempo è stato messo sul mercato dall'Inter.

La lo vuole e la trattativa potrebbe sbloccarsi con l'inserimento di Biraghi. D'altronde l'Inter ha un problema sulla fascia sinistra, con Perisic che non è stato ritenuto all'altezza di svolgere questo compito. Ci sarebbe anche un conguaglio economico a favore della squadra di Commisso.