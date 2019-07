Calciomercato Inter, stallo per Lukaku e Dzeko: in Asia va Puscas

Non si sblocca la trattativa con la Roma per Dzeko, ancora lontano l'accordo con il Manchester United per Lukaku: rebus attaccanti in casa Inter.

In attesa di trovare una sistemazione in uscita per Mauro Icardi, l' continua a lavorare su due fronti per mettere le mani sui due attaccanti chiesti da Antonio Conte. Da una parte Edin Dzeko, dall'altra Romelu Lukaku: due trattative al momento bloccate.

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il continua a pretendere 83 milioni di euro pagabili in due rate per la cessione dell'attaccante belga: i nerazzurri preferirebbero un pagamento in tre soluzioni, ma i Red Devils vogliono avere i giorni necessari per assicurarsi il sostituto.

Il mercato inglese chiude l'8 agosto, dunque l'operazione dovrebbe risolversi in un modo o nell'altro non oltre i 7-10 giorni, anche perchè lo stesso giocatore si aspetta novità entro questa settimana. L'Inter dal canto suo cercherà di trovare la fumata bianca inserendo cospicui bonus in aggiunta ai 70 milioni di base.

Per quanto riguarda invece Dzeko il trasferimento sembrava ormai cosa fatta, ma i rapporti con la si sono raffreddati e non è ancora arrivato l'accordo definitivo: il giocatore attende la chiusura dell'operazione ma al momento nessuna delle due parti fa il primo passo.

Nel frattempo Mauro Icardi inizierà ad allenarsi da solo ad Appiano, mentre il gruppo nerazzurro partirà oggi per Singapore con l'unica vera prima punta: quel George Puscas tornato alla base dopo il mancato riscatto da parte del .