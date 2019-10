Calciomercato Inter, spunta Dzyuba per l'attacco: scartata l'ipotesi Giuseppe Rossi

L'Inter cerca una nuova alternativa per il reparto offensivo: piace Artem Dzyuba, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo.

Il grave infortunio di Alexis Sanchez costringe l' a valutare nuove opzioni sul mercato per rinforzare un reparto offensivo rimasto con poche alternative. La dirigenza nerazzurra sta valutando il profilo di Artem Dzyuba, gigante dello San Pietroburgo.

L'attaccante russo, come riferito da 'Il Giornale', è in scadenza di contratto con il club e rappresenta il profilo ideale per il gioco di mister Conte. Il classe '88 arriverebbe inoltre a condizioni economiche vantaggiose, un ulteriore fattore che lo spinge tra le alternative più 'calde' dei vertici nerazzurri.

Più fredda invece la pista che porta a Giuseppe Rossi, altro nome 'low cost' analizzato nelle ultime ore: l'attaccante italiano si sta allenando con il , ma è stato ritenuto poco adatto per il ruolo da rivestire.