Calciomercato Inter, Solskjaer blocca Young: "Non credo che andrà via"

Nonostante l'accordo già raggiunto col giocatore il trasferimento di Ahsley Young all' nella finestra di mercato invernale è tutt'altro che certo. A metterei bastoni tra le ruote a Marotta è Ole Gunnar Solskjaer che non vorrebbe perdere l'esterno già a gennaio.

Il tecnico del , in conferenza stampa, si è anzi detto sicuro che Young rispetterà il suo contratto fino alla naturale scadenza prevista il 30 giugno.

"Ahley è uno dei nostri giocatori, anzi è il nostro capitano. Ci sono parecchi rumors attorno a questo club, ci siamo ormai abituati e dobbiamo saperli gestire. Lui è un calciatore molto professionale e non penso che andrà via a gennaio".

Young però avrebbe già trovato un accordo con l'Inter a partire da giugno, ma anche in questo caso Solskjaer spera ancora di cambiare le cose.

"Ne parleremo insieme. Al momento, non abbiamo tanti giocatori in forma e quindi dovremo fare affidamento su chi c'è. È un ottimo capitano per questa stagione, vedremo dove saremo a giugno, ma anche a febbraio".