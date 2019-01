Calciomercato Inter, Skriniar sul rinnovo: "Vicini all'accordo"

In attesa del rinnovo del capitano Mauro Icardi chi sembra ormai ad un passo dalla firma con l'Inter è Milan Skriniar che, intervistato da 'Tuttosport', conferma l'intenzione di restare in nerazzurro.

"Tutti sapete che io voglio rimanere all’Inter, ho un grande rapporto con la società e con i direttori. Stiamo parlando e siamo vicini all’accordo. Firma a febbraio? Troveremo il momento migliore per farlo. Io non ho ancora vinto nulla in carriera e sono venuto all’Inter anche per questo. Qui sono diversi anni che manca un trofeo. Se riuscirò a vincere con l’Inter sarò ancora più felice".