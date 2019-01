Calciomercato Inter, Skrinar attacca i media slovacchi: "Imbrogliate la gente, siete letame"

Milan Skriniar risponde duramente ai media slovacchi che lo accusano di chiedere troppi soldi all'Inter per il rinnovo: "Voi imbrogliate la gente".

Nuovo caso mediatico in casa Inter. Attarverso i propri social, Milan Skriniar ha replicato infatti ai media slovacchi che lo avevano accusato di aver chiesto alte cifre per rinnovare con i nerazzurri. Una notizia non vera secondo il difensore, con lo sfogo del giocatore destinato a far parlare di sè.

"Voi stupidi ragazzi, non sapete nulla. I media slovacchi sono letame. Ora commentate e scrivete articoli".

In Slovacchia parlano infatti di uno Skriniar che avrebbe chiesto due milioni in più sullo stipendio per rinnovare il proprio contratto con l'Inter. Una menzogna per l'ex Sampdoria, il quale ha scelto di commentare con un messaggio molto chiaro questi rumors di mercato.

Le scorse settimane a tenere banco in casa Inter era stata la querelle tra la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, e la dirigenza nerazzurra. Ora invece è il tempo di Skriniar, un nuovo caso che la società meneghina è chiamata ad affrontare.