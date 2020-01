Calciomercato Inter, scatto su Eriksen: presentata l'offerta all'agente

L'Inter accelera su Eriksen: presentata l'offerta all'agente, che discuterà l'eventuale trasferimento a gennaio o giugno. Vicinissimo anche Giroud.

Antonio Conte aveva chiesto rinforzi per tenere il passo della e l' risponde presente sul mercato. La dirigenza nerazzurra sta facendo sul serio per regalare ai tifosi nerazzurri un pezzo da novanta come Christian Eriksen.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il trequartista danese non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il e l'Inter cerca il 'colpaccio low cost'. Oggi la dirigenza interista ha incontrato l'agente del giocatore e ha presentato una prima offerta contrattuale.

Lo stesso procuratore girerà la proposta al suo assistito per valutare un eventuale trasferimento a giugno o già durante in questo mercato di gennaio. Gli Spurs vorrebbero una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro, mentre l'Inter vorrebbe spendere meno cercando di inserire una contropartita tecnica come Vecino nella trattativa.

La sensazione è che la decisione del giocatore potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana: un importante passo avanti per uno dei giocatori più tecnici dell'intero panorama europeo.

Anche la pista Olivier Giroud resta caldissima in casa Inter: i vertici hanno offerto 4 milioni più uno di bonus per il possente centravanti francese, mentre il ne chiede uno in più. Il punto d'incontro sembra vicino e la fumata bianca potrebbe arrivare già domani.