Calciomercato Inter, scambio Vidal-Nainggolan con il Barcellona: ipotesi a sorpresa

Secondo quanto riportato da 'SportMediaset', ci sarebbe una suggestione di mercato sull'asse Inter-Barcellona: uno scambio tra Vidal e Nainggolan.

Nemmeno il tempo di sedersi sulla panchina e Antonio Conte sta già trasformando in modo profondo l'. L'ex allenatore del ha subito individuato nel centrocampo il reparto da rivoluzionare con il mercato. Sensi è ormai ad un passo, Barella si avvicina a grandi passi e si fa largo adesso un terzo possibile arrivo.

Questo coinciderebbe però con una partenza. Si tratta infatti di un possibile scambio, come riportato da 'SportMediaset', sull'asse Inter-. E a sorpresa gli attori protagonisti sono Arturo Vidal e Radja Nainggolan.

Non è un mistero che Arturo Vidal piaccia ad Antonio Conte. Lo ha fatto esplodere alla e ha sempre concesso parole d'amore al cileno. Al Barcellona non si è trovato bene, soprattutto all'inizio, e potrebbe già partire questa estate.

Lo stesso discorso può valere per Radja Nainggolan. Nonostante sia stato acquistato per volere di Luciano Spalletti, tra infortuni e atteggiamenti poco professionali, il belga ha deluse le aspettative di San Siro.

Inter e Barcellona, che al momento stanno ragionando solo sulla suggestione e sull'idea, dovrebbero anche parlare di cifre.

Nainggolan fu comprato per una valutazione di 38 milioni complessiva. Vidal approdò al Barcellona per 18 milioni più 3 di bonus. Discorso opposto per gli stipendi, dove il cileno 'doppia' Nainggolan, guadagnando circa 9 milioni a stagione.

Le due società potrebbe pensare ad uno scambio di prestiti con diritti di riscatti. Ma al momento è solo un'idea.