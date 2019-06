Calciomercato Inter, rilancio per Barella: bonus più ricchi e Dimarco in prestito

L'Inter è pronta a presentare una nuova offerta per Barella: 36 milioni fissi, 6-8 di bonus e Dimarco in prestito. Dzeko arriverà a luglio.

L'acquisto di Stefano Sensi, che verrà definito questa settimana in prestito oneroso con diritto di riscatto, non esclude quello di Nicolò Barella. Anzi. L' infatti secondo 'Il Corriere dello Sport' è pronta a rilanciare per regalare a Conte quella che è da sempre la sua prima scelta a centrocampo.

I nerazzurri non intendono alzare l'ultima offerta da 36 milioni di euro, ma dovrebbero aumentare i bonus portandoli a circa 6-8 milioni di euro e sono disposti a girare Dimarco, di rientro dal , in prestito secco mentre nell'affare non verrà inserito Bastoni.

A questo punto l'ultima parola ovviamente spetterà al ma alla fine la volontà di Barella, che vuole solo l'Inter e ha già rifiutato le altre destinazioni, sarà decisiva.

L'Inter intanto aspetta la fumata bianca anche per Edin Dzeko, altro promesso sposso nerazzurro per cui c'è ancora differenza tra l'offerta di Marotta e la richiesta della . Pure in questo caso però l'affare è solo questione di giorni, tanto che l'annuncio dovrebbe arrivare dopo l'1 luglio quando magari i giallorossi avranno trovato il sostituto del loro numero 9.

L'altro giocatore vicinissimo all'Inter è Lazaro: in questo caso a tessere i fili della trattativa con l'Hertha è l'agente Federico Pastorello e nell'affare potrebbe essere inserito un giovane nerazzurro. Tra i papabili in tal senso ci sarebbe Rivas, esterno honduregno nell'ultima stagione alla Ternana e che ha appena debuttato con la sua Nazionale.

Resta invece molto larga la distanza col sulla valutazione di Romelu Lukaku che d'altronde, senza la cessione di Mauro Icardi, difficilmente potrà varcare i cancelli di Appiano Gentile.