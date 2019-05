Calciomercato Inter, Richarlison nuovo obiettivo: carta Joao Mario

L'Inter, a prescindere dal nuovo allenatore, cambierà in modo profondo il suo attacco. Richarlison e Timo Werner le ultime idee nerazzurre.

Sabato sera la sfida al San Paolo con il , decisiva per la , con cui l' cercherà la sicurezza del terzo posto. Poi, a prescindere dal nuovo allenatore, tra i piani alti della dirigenza nerazzurra si comincerà a ragionare seriamente sul calciomercato.

Il primo nodo dovrà essere risolto dalla questione legata a Mauro Icardi. Nonostante le parole di ieri dell'argentino, che ha confessato di voler restare, la cessione sembra ad oggi ancora la soluzione più logica e realistica. In attacco, la lista della spesa dell'Inter si allunga di giorno in giorno ed oggi conta un altro nome.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'ultima idea dell'Inter porta a Richarlison, attaccante-jolly dell', che ha appena concluso la sua migliore stagione in carriera.

Classe 1997, può giocare nelle due fasce d'attacco ma anche come prima punta atipica. Ieri è stato chiamato da Tite per la Copa America con il suo . E d'altronde non poteva essere altrimenti dopo 14 goal realizzati in stagione con l' . I Toffees lo hanno pagato 56 milioni l'anno scorso dal e quindi non stiamo parlando di un giocatore in vendita.

Ma, se l'Inter dovesse prendere Edin Dzeko come sembra e vendere Icardi, conserverebbe un tesoretto da spendere proprio su un jolly d'attacco come Richarlison. In più i nerazzurri potrebbero inserire Joao Mario nella trattativa, che piace da tempo all'Everton.

La 'Gazzetta dello Sport', invece, aggiunge un altro nome ai possibili sostituti di Mauro Icardi. Timo Werner è il possibile nome a sorpresa, ha un contratto col in scadenza nel 2020 e la trattativa con il , che sembrava l'unica destinazione possibile, ha subito un rallentamento negli ultimi giorni. L'Inter è pronto all'agguato qualora dovesse trovare uno spiraglio.