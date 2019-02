Calciomercato Inter, Rakitic verso l'addio al Barcellona: quattro big in corsa

Non solo l'Inter sulle tracce di Ivan Rakitic: il centrocampista del Barcellona è corteggiato anche da PSG, Manchester United e Bayern Monaco.

Il mercato estivo potrebbe avere un nome tra le prime pagine: Ivan Rakitic sembra sempre più vicino all'addio al Barcellona e sul centrocampista croato potrebbe scatenarsi una vera e propria asta con quattro big europee coinvolte: la concorrenza per l'Inter sarà spietata.

Secondo quanto riferisce il 'Mundo Deportivo', Rakitic potrebbe essere il primo nella lista delle grandi cessioni blaugrana: il classe '88 ha un contratto in scadenza nel 2021, ma l'arrivo di Frenkie de Jong in terra catalana sembra un chiaro segnale da parte della società, che più volte ha rifiutato il ritocco dell'ingaggio chiesto dallo stesso giocatore nelle ultime settimane.

Un braccio di ferro che ha scatenato l'interesse di quattro grandi del calcio europeo: L'Inter resta tra le principali squadre interessate, ma la concorrenza per i nerazzurri è agguerrita: anche il PSG, il Manchester United e il Bayern Monaco hanno mostrato il loro interesse.

Se dal canto suo la dirigenza nerazzurra sembra aver già avuto i primi contatti con l'entourage di Rakitic, dall'altro le tre big europee sono disposte a mettere sul piatto una notevole somma per assicurarsi il talentuoso croato: il Barcellona ha già fatto capire che non concederà sconti sull'eventuale trattativa in uscita.