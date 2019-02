Calciomercato Inter, Rakitic si avvicina: 6,5 milioni fino al 2022

L'Inter tenta Ivan Rakitic con un ingaggio super: continuano i discorsi avviati col Barcellona, si può chiudere a 40 milioni.

Inter distratta dal caso Icardi: l'argentino viaggia verso la non convocazione per il match di domenica sera contro la Fiorentina, creando qualche grattacapo di troppo a Luciano Spalletti che per ora si sta affidando a Lautaro Martinez.

Il club nerazzurro pensa però anche al futuro, necessariamente ambizioso a giudicare dalle recenti dichiarazioni del presidente Steven Zhang, voglioso di recitare un ruolo da assoluto protagonista in Italia ed in Europa.

Per fare lo step decisivo serviranno giocatori forti, quei campioni di cui Marotta ha parlato qualche giorno fa: uno come Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona che ha già definito gli acquisti di Frenkie De Jong ed Adrian Rabiot.

Il croato potrebbe essere l'uomo copertina del mercato interista assieme a Diego Godin, già bloccato a parametro zero: i contatti tra le società continuano e, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la fumata bianca potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Ma le novità più importanti riguardano l'offerta contrattuale: 6.5 milioni fino al 2022, con incremento di circa un milione rispetto all'attuale stipendio percepito a Barcellona dal croato, contento eventualmente di arrivare a Milano dove abbraccerebbe i connazionali Brozovic e Perisic.

In tal senso sono proficui i discorsi con Dejan Rakitic, fratello e agente di 'Raketa' che sta trattando con l'ausilio di Giacomo Petralito, intermediario che all'Inter conoscono benissimo avendo recitato un ruolo forte nella sfiancante trattativa con il Wolfsburg per Perisic nell'estate 2015.

Per convincere definitivamente Bartomeu servirà una proposta completa per quanto riguarda modalità di pagamento e bonus: su questo si sta lavorando, Rakitic si avvicina a grandi passi all'Inter.