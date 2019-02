Calciomercato Inter, Rakitic più di un'idea: ha chiesto il via libera al Barcellona

Ivan Rakitic comincia a girare in orbita Inter, scontento delle manovre del Barcellona. Marotta intanto pensa anche a Di Lorenzo dell'Empoli.

L'Inter parla croato già adesso, e vuole continuare ad espandere questa colonia. Lo si era capito già la scorsa estate con l'arrivo di Vrsaljko (non fortunato, è tornato in Spagna per operarsi) e con il forte interesse per Luka Modric (per cui sarà fatto un nuovo tentativo quest'anno).

Segui live e in esclusiva Parma-Inter su DAZN: attiva subito il tuo mese gratis

Il nome nuovo adesso è quello di Ivan Rakitic, ovviamente per il prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il centrocampista croato sarebbe infatti scontento delle ultime manovre del Barcellona, che nel suo stesso ruolo ha ormai chiuso gli arrivi di Frenkie De Jong e Adrien Rabiot (quest'ultimo arriverà a parametro zero in estate e non è stato ancora annunciato).

Ivan Rakitic ha appena fatto una mossa importante per l’Inter. Ha chiesto al presidente Bartomeu il via libera del Barcellona per l’estate. Un messaggio chiaro di apertura ai nerazzurri, un’attenzione evidentemente ricambiata dal club presieduto da Steven Zhang.

Potrebbe anche essere però una mossa di apertura verso qualsiasi pretendente, in fondo Rakitic fa gola a molti (in Inghilterra si vocifera di un interesse del Chelsea). Ma intanto i contatti sono iniziati, in una fase preliminare, anche con l'agente/fratello Dejan.

Al momento è difficile capire quanto possa costare il cartellino di Rakitic. C'è una clausola rescissoria da 125 milioni di euro, che però può non significare nulla, soprattutto per un giocatore che in estate avrà 31 anni e che, come sembra, vorrebbe lasciare anche la squadra. Sicuramente non si scenderà però sotto la soglia dei 30 milioni, con un ingaggio da più di 5 milioni di euro da corrispondere all'ex Siviglia. Trattativa difficile ma che è cominciata solo adesso.

L'articolo prosegue qui sotto

Intanto, restando invece nei confini nazionali, l'Inter continua a ragionare ancora nel ruolo di terzino destro. Tornato a Madrid Vrsaljko, i nerazzurri hanno preso Cedric, che sarà valutato in questi mesi, prima di capire se il riscatto di 11 milioni di euro valga la pena.

In caso contrario si dovrà tornare sul mercato e l'Inter sta vagliando varie strade. Secondo 'Tuttosport', un nome sulla lista della spesa è quello di Giovanni Di Lorenzo, laterale classe 93 che si è messo in mostra con l'Empoli in questa stagione, per la prima volta in Serie A.

Di Di Lorenzo hanno parlato nei giorni scorsi Marotta e il dg empolese Pecini, ex capo osservatore di Tottenham e Monaco, ma dal 2008 al 2010 coordinatore dell’area tecnica e dello scouting alla Sampdoria quando Marotta era ad dei blucerchiati.