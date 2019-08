Calciomercato Inter, Politano non parte: Conte blocca la cessione

L'Inter non cederà Matteo Politano: l'emergenza offensiva ha indotto Conte e il club a non prendere in considerazione offerte per l'ex Sassuolo.

A venti giorni esatti dall'esordio in campionato, l' non ha ancora messo sotto contratto l'attaccante che avrebbe il compito di sostituire Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto e destinato a dire addio.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Nelle intenzioni di Antonio Conte, il profilo in questione dovrebbe essere quello di Romelu Lukaku, in uscita dal con cui non è stato raggiunto l'accordo economico. Senza dimenticare Edin Dzeko, in scadenza di contratto tra meno di un anno con la .

Uno scenario complicato che fatica a sbloccarsi: tale motivo ha indotto il club nerazzurro a togliere dal mercato Matteo Politano, dato come possibile partente in virtù di una presunta incompatibilità tattica col 3-5-2 dell'allenatore salentino.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel modulo adottato da Conte, l'ex potrebbe comunque agire da punta avendo già ricoperto questo ruolo in neroverde con Giuseppe Iachini in panchina, che lo schierò in coppia con Domenico Berardi nella seconda parte della stagione 2017/2018.

Decisione resasi necessaria anche a causa della squalifica di Ivan Perisic che non sarà a disposizione per il match casalingo con il del 26 agosto: a meno di offerte irrinunciabili Politano non partirà, a maggior ragione in prestito.

Peraltro ha destato impressioni più che positive da attaccante puro nelle amichevoli contro e Pro Sesto: nel 5-1 rifilato ai lombardi ha realizzato un goal e due assist.