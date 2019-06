Calciomercato Inter, Pinamonti nel mirino del Porto: possibile prestito

Interesse del Porto per Pinamonti, rientrato all'Inter dopo l'annata al Frosinone: l'idea è quella di un prestito con opzione per il riscatto.

Una stagione in continua crescita al e un futuro che potrebbe presto portarlo in . Pronto a rientrare all' dopo l'annata in prestito tra le fila dei ciociari, Andrea Pinamonti potrebbe lasciare però subito i colori nerazzurri per unirsi al .

Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano 'Record', il giovane classe '99 sarebbe infatti finito del mirino dei Dragoes. I primi contatti con l'Inter sarebbero anche già avvenuti, con il coub meneghino che parebbe intenzionato a trattare una cessione in prestito dell'attaccante, inserendo nel contratto anche un'opzione di acquisto.

Parlando di cifre, i nerazzurri potrebbero fissare a 20 milioni di euro l'eventuale riscatto del giocatore, con il Porto che al momento pare invece intenzionato ad abbassare a 18 milioni la richiesta interista.

Attualmente impegnato con l' nel Mondiale Under 20 in (dove ha già realizzato 2 goal in 4 gare), Pinamonti è stato osservato con particolare interesse dagli uomini mercato del Porto, a conferma della voglia da parte dei lusitani di scommettere sul giovane talento di Cles.