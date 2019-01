Calciomercato Inter, Perisic vuole l'addio: spunta il like di Aubameyang

Ivan Perisic ha richiesto all'Inter di andare via: per lui c'è in grande interesse dell'Arsenal. Un like di Aubameyang a fare da conferma.

Ivan Perisic è sempre più lontano dall'Inter: il croato ha ufficialmente chiesto alla società di essere ceduto come ammesso dall'a.d. Giuseppe Marotta poco prima del match perso a Torino per opera di Armando Izzo che ha siglato la rete decisiva.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il dirigente interista non ha escluso un addio dell'ex Wolfsburg già in questa finestra di mercato, pur precisando che la cessione avverrebbe soltanto di fronte ad un'offerta concreta e congrua per il valore dell'esterno.

"Perisic ha chiesto di essere ceduto e dobbiamo cercare di accontentarlo rispettando il valore patrimoniale. Per ora non sono arrivate offerte concrete. Bisogna capirlo e andargli incontro, se rimarrà con noi cercheremo di dargli carica per arrivare a fine anno".

Il club maggiormente interessato a Perisic è l'Arsenal che avrebbe proposto, in prima battuta, un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni: secco no dell'Inter che vorrebbe almeno un obbligo e, di conseguenza, una cessione a titolo definitivo.

Che i 'Gunners' siano in pole per il classe 1989 è confermato anche da un like di Pierre-Emerick Aubameyang ad un post Instagram con la news relativa alla volontà di Perisic di cambiare aria dopo tre anni e mezzo passati a Milano.

L'Arsenal avrebbe proposto pure uno scambio con Mesut Özil, idea che non scalderebbe troppo l'Inter: in tal caso lo scoglio maggiore sarebbe rappresentato dall'ingaggio del tedesco, praticamente il doppio rispetto a quello del nerazzurro.