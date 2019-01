Calciomercato Inter, Perisic sogna l'Arsenal: in panchina contro il Torino

Perisic spinge per trasferirsi all'Arsenal ma l'Inter vuole la cessione a titolo definitivo. Vrsaljko rischia l'operazione: stagione finita?

Il nome di Ivan Perisic compare regolarmente nell'elenco dei giocatori convocati da Spalletti per Torino-Inter ma il croato, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', stasera partirà dalla panchina.

Il motivo, oltre a un pestone che non gli ha permesso di allenarsi al meglio, sono le sirene di calciomercato che vorrebbero Perisic smanioso di trasferirsi in Premier League già a gennaio.

In tal senso dall'Inghilterra parlano con insistenza di un forte interesse dell'Arsenal che però vorrebbe Perisic in prestito con diritto di riscatto, formula che non soddisfa le richieste dell'Inter.

I nerazzurri sono disposti a prendere in considerazione l'immediata cessione di Perisic ma solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto e per una cifra complessiva non inferiore ai 35 milioni di euro.

Anche il tecnico Spalletti durante la conferenza della vigilia sulla questione è stato chiaro, confermando che Perisic potrebbe davvero cambiare aria.

"E’ normale che quando è aperto il mercato si parli di Ivan perché è un giocatore forte e completo. Il mercato mi toglie sempre qualcosa e non mi dà mai niente. Perisic piace e tutti lo vorrebbero, ma perché questo si concretizzi bisogna che ci siano numeri che supportino certi ragionamenti. Se qualcuno è interessato, deve pagarlo. Lui dal canto suo sa bene qual è la sua professione e ci si aspetta che continui a fare quello che ha sempre fatto".

Anche perché Perisic poi andrebbe ovviamente sostituito e l'Inter starebbe valutando seriamente il nome di Ferreira Carrasco, esterno belga che attualmente gioca in Cina e seguito a lungo pure dal Milan.

Intanto all'Inter è ufficialmente sbarcato Cedric. Il terzino portoghese è il sostituto di Vrsaljko che nei prossimi giorni potrebbe operarsi al ginocchio per risolvere il problema al legamento collaterale.

In quel caso, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', la stagione del croato sarebbe praticamente finita e Vrsaljko tornerebbe addirittura all'Atletico Madrid con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del prestito.