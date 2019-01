Calciomercato Inter, Perisic può partire: Atletico e United alla finestra

L'Inter potrebbe privarsi di Ivan Perisic e fissa il prezzo: 40 milioni per l'esterno croato, corteggiato da Manchester United e Atletico Madrid.

Dopo un'estate turbolenta torna di nuovo in bilico il futuro di Ivan Perisic, autore fin qui di una pessima prima parte di stagione: l'Inter avrebbe deciso di mettere sul mercato l'esterno croato, che continua a piacere al Manchester United e all'Atletico Madrid.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera', la società nerazzurra sarebbe pronta a privarsi di Perisic già in questa finestra di mercato invernale. Fissato già il prezzo a 40 milioni di euro, che permetterebbe di realizzare una notevole plusvalenza dopo l'acquisto a 18 milioni del 2015.

L'interesse del Manchester United risale a questa estate ed è stato confermato anche dallo stesso giocatore, trattenuto poi da Spalletti: l'avventura nerazzurra sembra però essere al capolinea e le prestazioni in campo ne sono la testimonianza.

Con i Red Devils c'è in ballo anche la trattativa che potrebbe riportare in Italia Matteo Darmian, mentre sembra più fredda la pista Martial, che dopo l'arrivo di Solskjaer potrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno.

Anche l'Atletico Madrid di Simeone ha messo gli occhi su Perisic, che potrebbe non essere sostituito dalla dirigenza nerazzurra in questo mercato di gennaio: l'Inter continua infatti a cullare il sogno Federico Chiesa, per il quale la Fiorentina non chiederà una cifra inferiore a 70 milioni in estate.