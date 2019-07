Calciomercato Inter, Perisic in uscita: al suo posto Kolarov o Emerson Palmieri

Conte chiede un altro centrocampista e potrebbe abbracciare Dzeko entro questa settimana. L'affare Lukaku invece resta in salita.

Antonio Conte continua a stravolgere l'. Dopo Nainggolan e Icardi, top player nerazzurri solo fino a qualche mese fa, il nuovo tecnico infatti ha bocciato anche Ivan Perisic.

L'esterno croato, provato a tutta fascia nel 3-5-2 senza successo, adesso quindi potrebbe di nuovo finire sul mercato proprio come i due compagni mentre l'Inter si metterà alla ricerca di un esterno che possa alternarsi con Asamoah sulla sinistra. Dalbert infatti, nonostante la buona prova offerta contro il , resta in uscita.

Secondo 'Tuttosport' l'Inter a questo punto starebbe pensando di tornare alla carica per Kolarov mentre è difficile che il ceda Emerson Palmieri. Il nome nuovo sarebbe Filip Kostic dell' Francoforte, giocatore particolarmente apprezzato nell'incrocio della scorsa stagione in . Ma non solo.

Conte sarebbe pronto a chiedere anche l'acquisto di un altro centrocampista e continua a spingere per avere al più presto sia Dzeko che Lukaku.

Il più vicino a vestirsi di nerazzurro è l'attaccante bosniaco per il quale, secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'Inter potrebbe chiudere entro questa settimana versando alla 15 milioni di euro più bonus.

Resta invece molto difficile arrivare a Lukaku: il patron Zhang, spazientito dalle voci su un proprietà poco propensa a investire, durante il vertice in programma a Nanchino chiarirà di aver già speso quasi 100 milioni di euro senza cedere nessun big.

Ecco perché alzare l'offerta da 65 milioni di euro più bonus per l'attaccante belga è praticamente impossibile. Marotta quindi proporrà a Conte le possibili alternative: dal giovane Rafael Leao del alla suggestione Cavani. Basterà per accontentare il tecnico?