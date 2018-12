Calciomercato Inter, per Icardi la Juventus offrì 50 milioni e Higuain

Indiscrezione clamorosa sull'offerta della Juventus all'Inter per Mauro Icardi che però ha solo il nerazzurro in testa: il rinnovo resta la priorità.

Quando al termine dello scorso campionato emerse la voce sull'interessamento della Juventus per Mauro Icardi, non tutti furono d'accordo: tanta fatica a pensare ad un addio del capitano dell'Inter proprio per gli storici rivali, quelli più odiati sportivamente parlando.

La 'Vecchia Signora' effettuò un sondaggio esplorativo nell'ambito di trovare una sistemazione definitiva a Gonzalo Higuain, scenario che anche lo stesso Giuseppe Marotta - ora amministratore delegato nerazzurro - non ha affatto smentito.

"Quella di fare sondaggi è un'attività propria di ogni direttore sportivo. Nell'ottica di una nuova sistemazione per Higuain, potrebbe essercene stato uno con l'Inter".

'Il Corriere della Sera' parla addirittura di offerta fatta dai bianconeri: 50 milioni più il cartellino del 'Pipita', proposta che il club milanese avrebbe ascoltato, prima di lasciar perdere ed evitare che si creasse una rivolta del tifo.

Sarebbe stato lo stesso Icardi, a detta della moglie Wanda Nara, a rinunciare a qualcosa dal punto di vista economico pur di rimanere a Milano, la sua priorità assoluta. Per questo la questione del rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 non è minimamente in discussione.

Il ds Ausilio ha rivelato dell'esistenza di una proposta dell'Inter risalente a due mesi fa, lasciata in naftalina dal bomber: 6 milioni all'anno l'offerta della società, 10 la richiesta di Wanda Nara. Se così fosse, la soluzione della via di mezzo ad 8 sarebbe il classico epilogo per casi del genere.

L'Inter vorrebbe eliminare la clausola rescissoria da 110 milioni valida soltanto per l'estero dall'1 al 15 luglio, pensiero diverso per Wanda: ad un minore aumento corrisponderebbe anche una minore clausola. Pure su questo punto c'è ancora distanza.

Il club meneghino, dal canto suo, chiede una risoluzione privata e non pubblica della trattativa, destinata a vivere la sua fase più calda nelle prossime settimane. Si aspetta la fumata bianca, desiderio dell'Inter e dello stesso Icardi. E del popolo nerazzurro.