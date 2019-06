Calciomercato Inter, il padre di Kean apre: "Vorrebbe andarci, è casa sua"

Il padre di Kean racconta la passione del figlio: "Quando era al Torino mi chiedeva di portarlo all'Inter, può vincere il Pallone d'Oro in 3-4 anni".

Moise Kean all' e Mauro Icardi alla ? Fantamercato, almeno per ora. Ma secondo il padre dell'attaccante italiano il trasferimento del figlio in nerazzurro non sarebbe affatto da escludere. Anzi.

Bjorou Jean Kean, intervistato da 'Passioneinter.com', infatti ricorda l'amore del figlio per l'Inter fin da quando era bambino.

“Tutto è nato quando stavamo camminando per le bancarelle e gli ho detto di scegliere una maglia. Non ha dubitato, scegliendo subito quella nerazzurra di Martins".

Inoltre il padre di Kean racconta come Moise volesse andare all'Inter già ai tempi delle giovanili.

"L’Inter è la sua casa: l’ha scelta da piccolo, sicuramente lui vorrebbe andarci. Poi dipende dalle offerte che arrivano. Se l’Inter offrirà di più rispetto a quello che prende ora, per me ci andrà. Quando giocava al me lo diceva sempre: “Dopo il Toro portami all’Inter”.

Tanto che il signor Kean ha le idee chiare sull'eventuale consiglio da dare al figlio.

"Estero? L’ho letto sui giornali ma non ne ho ancora parlato con Raiola: prima di prendere queste decisioni mi contatterà, visto che pur essendo maggiorenne ha ancora delle radici qui. Gli consiglierò di andare all’Inter così sarà anche più vicino a me, invece che andare in ”.

Il padre di Kean si schiera con Di Biagio che nell'ultima partita dell' Under 21 ha escluso Moise per punizione.

"Deve comportarsi come gli altri. Personalmente ho sostenuto Di Biagio: facendo così ha fatto vedere al ragazzo che se lo fa ancora ci sono delle conseguenze. Il mister ha fatto bene. Spero che il prossimo anno possa crescere anche da questo punto di vista".

Il signor Kean però non ha dubbi sulle doti tecniche del figlio.