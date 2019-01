Calciomercato Inter, offerto Rolando per sostituire Miranda: nerazzurri freddi

Miranda spinge per lasciare l'Inter già a gennaio e trasferirsi al Monaco, offerto l'ex Rolando che però non convince i nerazzurri.

Saranno giorni di fuoco gli ultimi di questa sessione di calciomercato in casa Inter dove, oltre al caso Perisic, c'è da sciogliere anche il nodo relativo al futuro di Miranda.

Il difensore brasiliano infatti dopo l'arrivo di De Vrij ha trovato poco spazio e vorrebbe anticipare di sei mesi il suo addio comunque previsto a giugno, quando scadrà il contratto che attualmente lo lega ancora all'Inter.

Miranda ha un'importante offerta del Monaco e secondo 'Sky Sport' proprio dalla Francia potrebbe arrivare anche il suo sostituto dato che all'Inter sarebbe stato offerto Rolando, che peraltro ha già giocato per i nerazzurri e attualmente milita nell'Olympique Marsiglia.

Il portoghese, classe 1985, però non convince l'Inter che invece ha sondato Vida (sul quale c'è pure la Roma), Ferrari del Sassuolo e l'altro portoghese Bruno Alves. In ogni caso, senza un sostituto all'altezza, Miranda sembra destinato a restare all'Inter fino al termine della stagione.

Rolando come detto ha già giocato per l'Inter nella stagione 2013/14 collezionando 29 presenze e 4 goal. I nerazzurri però allora decisero di non riscattarlo e così il difensore, che ha giocato anche nel Napoli, era rientrato al Porto.