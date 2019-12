Calciomercato Inter, occhi su Acuna dello Sporting: è l'alternativa a Marcos Alonso

Le elevate richieste del Chelsea per Marcos Alonso spingono l'Inter a cercare un 'piano B' per la fascia sinistra: piace Marcos Acuna dello Sporting.

Tanti fronti di mercato per l' di Antonio Conte, chiamata a duellare con la fino alla fine puntellando una rosa fin troppo corta in alcune zone del campo. Per quanto riguarda la corsia di sinistra la dirigenza nerazzurra sta valutando alcuni nomi: nella lista degli acquisti è finito anche Marcos Acuna, esterno dello Lisbona.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il classe '91 rappresenta una valida alternativa per l'Inter, che da giorni corteggia ormai Marcos Alonso: le elevate richieste del hanno spinto però i vertici a ripiegare su altre piste, quella più calda porta proprio al giocatore argentino.

L'ex Racing sta ben figurando nel campionato portoghese e ha già attirato le attenzioni di alcuni club, tra i quali anche il . L'Inter potrebbe però accelerare nei prossimi giorni, considerate anche le pressioni di mister Conte.

Proseguono poi i contatti con il per la suggestione Vidal e continua la ricerca di un attaccante con i nomi di Giroud e Llorente sempre attuali.