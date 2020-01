Calciomercato Inter: obiettivo Eriksen. Mourinho: "Ha tre possibilità"

Mourinho, tecnico del Tottenham, ipotizza tre scenari per il futuro di Eriksen. E l'Inter, intanto, continua a lavorare su questa pista.

Non c'è solo Arturo Vidal nei pensieri dell'. Il club nerazzurro lavora su più fronti. E se il cileno del resta l'obiettivo numero uno per rafforzare la mediana nell'immediato, anche Christian Eriksen stuzzica, e non poco, i pensieri di Antonio Conte, pronto ad accogliere un nuovo volto per innalzare il tasso qualitativo del reparto.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Attenzione riposta, dunque, sulle occasioni tanto care all'ad Beppe Marotta. Per arrivare subito al danese, in scadenza di contratto con il , servono circa 20 milioni. Cifra, questa, che consentirebbe agli Spurs di non perdere a costo zero un giocatore di livello assoluto, ormai convinto di lasciare la società londinese per tuffarsi in una nuova avventura professionale.

Interpellato a tal proposito, José Mourinho in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione:

"Non so se partirà a gennaio. Al momento può trovare un accordo con un club per la fine della stagione, un’altra opzione è la partenza a gennaio. Un’altra possibilità è quella che lui rimanga".

La palla passa dunque alle pretedenti. Con il rischio bagarre dietro l'angolo. Perché se nel Belpaese resta l'Inter la squadra maggiormente interessata a Eriksen, al tempo stesso non vanno sottovalutate le mosse della . Vedi, esempio lampante, Dejan Kulusevski. Insomma, è sempre derby d' .