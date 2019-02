Calciomercato Inter, Navarro pista calda: è sfida all'Atletico Madrid

La dirigenza dell'Inter sta seguendo il giovane Federico Navarro, centrocampista classe 2000 del Deportivo Talleres, corteggiato anche dall'Atletico.

Il 3-3 incassato nel finale di Firenze fa ancora male, ma nonostante la bufera Icardi l' Inter sta rispondendo bene sul campo con prestazioni e risultati convincenti. La dirigenza nerazzurra nel frattempo resta al lavoro sul fronte mercato in ottica estiva: nella lista dei possibili acquisti è stato inserito Federico Navarro , giovane talento del Deportivo Talleres .

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'Inter è ormai da tempo sulle tracce del centrocampista classe 2000, considerato in Argentina tra i talenti più cristallini della sua generazione. Navarro ha già collezionato tre partite da titolare ed è ormai un tassello importante della squadra.

L'Inter lo ha già fatto seguire per diversi mesi, ma deve prima liberare un posto da extracomunitario in rosa: inoltre la concorrenza è agguerrita anche in Europa, dove il baby centrocampista piace particolarmente (Germania e Spagna su tutte).

L' Atletico Madrid ha infatti mosso i primi passi per aggiudicarsi il dinamico mediano del Deportivo Talleres: la società nerazzurra dovrà dunque accelerare i tempi per bruciare le altre concorrenti.