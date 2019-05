Calciomercato Inter, Nacho nel mirino: corsa a tre con Roma e Napoli

Dalla Spagna sono sicuri: la Serie A è il futuro di Nacho Fernandez, centrale in uscita dal Real Madrid. Anche l'Inter entra in corsa.

Dopo l'acquisto ormai pianificato da tempo di Godin, l' potrebbe pescare ancora dalla per puntellare il reparto difensivo: la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino anche Nacho Fernandez del .

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riferito da 'As', il centrale spagnolo è ormai in uscita dalle Merengues e potrebbe sbarcare in : l'Inter è l'ultima squadra italiana ad aver chiesto informazioni sul classe '90, che in questa stagione ha giocato meno del previsto, collezionando solamente 19 presenze in Liga.

Nacho era già stato seguito dalla nel 2016 e la società giallorossa ha effettuato un sondaggio anche lo scorso febbraio, ma non solo: anche il di Ancelotti ha mosso i primi passi su suggerimento dello stesso allenatore italiano, che ha avuto Nacho nel biennio 2013-14 e 2014-15.

Potrebbe dunque andare in scena in estate una corsa a tre per il giocatore spagnolo, che sarà ulteriormente chiuso al Real Madrid dall'arrivo di Militao (investimento di 50 milioni di euro dal ).