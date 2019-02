Calciomercato Inter, Modric rinnoverà con il Real Madrid: c'è l'accordo

Luka Modric rinnoverà il proprio contratto con il Real Madrid fino al 2021: le parti sono già giunte a un accordo, sfuma il sogno croato dell'Inter.

"Questo matrimonio non s'ha da fare". Florentino Perez potrebbe essere ricorso alla celebre frase de 'I Promessi Sposi' per convincere Luka Modric a trascurare le avances dell'Inter per proseguire la propria carriera al Real Madrid.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I tanti mal di pancia dell'estate paiono infatti ora un lontano ricordo, con il Pallone d'Oro croato pronto a rinnovare il proprio contratto con i blancos, chiudendo di fatto una porta in faccia a quell'Inter che per diversi mesi ha fatto di tutto per portarlo a Milano.

Secondo quanto riportato da 'Marca', quotidiano da sempre molto attento alle vicende in casa Real Madrid, Modric è giunto nelle ultime ore a un accordo con il club e la firma sul nuovo contratto pare ora solamente una formalità.

#LaPortada 📰 Modric se retirará en el Madrid https://t.co/W4CsgBfgUL — MARCA (@marca) 22 febbraio 2019

Il vice-campione del Mondo si unirà ai blancos fino al 2021, quando le candeline da spegnere saranno 36, restando così un giocatore del Madrid presumibilmente fino al termine della carriera. Il croato diventerà poi il calciatore con lo stipendio più alto in rosa.