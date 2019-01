Calciomercato Inter, Modric riaperto: strategia per portarlo a Milano

L'Inter non ha mai dimenticato Luka Modric: l'obiettivo è quello di ricucire i rapporti con il Real Madrid. Nerazzurri forti per De Paul.

L'estate 2018 sarà ricordata dai tifosi dell'Inter come quella del mancato arrivo a Milano di Luka Modric: ore passate a scovare nuovi aggiornamenti di mercato su quello che sarebbe poi diventato il nuovo Pallone d'Oro, più un sogno che un obiettivo come recentemente rivelato dal ds Piero Ausilio.

Il dirigente interista si è però fatto scappare anche un "mai dire mai" che rende ancora accese le speranze di vedere il croato con la maglia nerazzurra, frase a cui aggrapparsi nei prossimi mesi ed anche ora, considerato che il nome dell'ex Tottenham è tornato di grande attualità.

Complice un 'mal di pancia' per gli scarsi risultati del Real Madrid che stanno facendo riflettere il croato, voglioso di un'esperienza in Serie A prima di chiudere la sua straordinaria carriera: per far sì che questo accada, come rivela 'La Gazzetta dello Sport', servirà un'azione diplomatica in grado di ricucire i rapporti tra Inter e Real Madrid.

La volontà di Steven Zhang è chiara: riallacciare i contatti dopo l'esposto presentato alla FIFA dal club madrileno, subito archiviato con un bel nulla alla luce dell'accertazione che l'Inter non ha infranto nessuna regola. A proporsi, semmai, è stato l'entourage di Modric.

L'arrivo di Giuseppe Marotta potrebbe dare una mano per risanare il rapporto con Florentino Perez, la cui strategia di ostruzionismo ha portato i suoi frutti, almeno all'inizio: ciò che non gioca a suo favore è, però, il contratto di Modric in scadenza nel 2020, ancora non rinnovato.

Un alleato di non poco conto per l'Inter che sembra aver avviato una politica ben chiara: non più soltanto scommesse da inserire in rosa ma anche campioni da affiancare a gente meno esperta, tanto che il colpo Godin è da inquadrare in questa ottica più che ambiziosa.

Nerazzurri in prima fila anche per Rodrigo De Paul: i contatti con l'Udinese sono stati avviati in vista dell'estate, operazione da 25 milioni. Sul fronte degli svincolati, Robben e Valencia sono stati offerti ma per ora non sembrano scaldare il cuore. Nessuna offerta del Fenerbahce per Candreva.

Si lavora per il giovane portiere Brazao del Cruzeiro: una volta acquistato, potrebbe essere girato in prestito al Chievo per un'operazione in stile Julio Cesar.