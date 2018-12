Calciomercato Inter, Modric racconta: "Perez mi ha detto che ero pazzo"

Luka Modric racconta quanto accaduto la scorsa estate, quando sembrava vicinissimo all'Inter. Poi annuncia: "Al Real fino alla fine del contratto".

Luka Modric, fresco vincitore del Pallone d'Oro 2018 davanti a Cristiano Ronaldo, esce allo scoperto e racconta un retroscena di quanto accaduto questa estate quando sembrava che potesse lasciare il Real Madrid per trasferirsi all'Inter.

"Perez mi ha detto che ero pazzo se pensavo di lasciare il Real Madrid e che non aveva nessuna intenzione di farmi andare via", rivela Modric in un'anticipazione dell'esclusiva a 'Sportske Novosti'.

Quindi il centrocampista croato gela le speranze dell'Inter di acquistarlo a gennaio o a giugno 2019: "Quello che è certo e che giocherò nel Real Madrid fino alla fine del mio contratto". La scadenza è attualmente fissata al 30 giugno 2020 quando Modric avrà quasi 35 anni.

Infine il regista del Real Madrid commenta le polemiche sull'assegnazione del Pallone d'Oro e sottolinea: "Cristiano Ronaldo e Messi per me sono due fenomeni che hanno dominato questo gioco per dieci anni.

Se votiamo sulle qualità del giocatore tutti i premi andrebbero distribuiti tra Cristiano Ronaldo e Messi. Ma qui stiamo parlando di prestazioni stagionali e probabilmente questo è il significato del voto di allenatori, calciatori, giornalisti e tifosi. O forse si sbagliano tutti?".