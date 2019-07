Calciomercato Inter, Miranda è fuori dal progetto: deve trovarsi una squadra

Miranda non rientra nei piani di Conte che non lo ha nominato tra i centrali a disposizione dell'Inter. Lui aspetta un colloquio con la dirigenza.

Non solo Nainggolan e Icardi, anche Joao Miranda secondo 'Il Corriere dello Sport' non rientra più nei piani dell' ed è sul mercato.

Il centrale brasiliano, d'altronde, non è stato neppure nominato da Conte tra i centrali a disposizione per la prossima stagione.

"Guardando la rosa il reparto difensivo è molto forte e non mi riferisco solo a Godin, De Vrij o Skriniar. Anche D’Ambrosio, Ranocchia o Bastoni giocherebbero titolari in qualsiasi altra squadra".

Miranda è stato impegnato in Copa America col , pur giocando solo pochi minuti in semifinale, ma non ha escluso del tutto una sua permanenza all'Inter.

"Io ho ancora un anno di contratto con l’Inter e quando tornerò in Europa decideremo se continuare o cercare una nuova sistemazione, tutto dipenderà dal colloquio che avrò con la dirigenza dell’Inter. Tornare in Brasile è sempre una possibilità".

L'Inter però, come detto, ha già deciso e informerà Miranda che può trovarsi una nuova sistemazione. Il brasiliano, arrivato nel 2015 dall' , dopo gli acquisti di De Vrij e Godin a parametro zero d'altronde è ormai retrocesso troppo nelle gerarchie per giustificare un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. Il suo futuro quindi sarà lontano da Milano.