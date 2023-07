L'Inter Miami accoglie un altro ex Barça? Si tratta con Luis Suarez

L'uruguaiano può raggiungere Messi, Busquets e Jordi Alba in MLS: dialoghi insistenti fra le parti.

Luis Suarez potrebbe accasarsi all'Inter Miami. La notizia arriva dal Sud America e riporta la possibilità che l'ex Barcellona raggiunga Leo Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba (non ancora ufficializzato) in Florida.

L'attaccante a oggi vanta un contratto fino a fine 2023 con il Gremio e si sta cercando la miglior soluzione fra le parti. Esiste, infatti, la possibilità che Suarez concluda il suo legame con i brasiliani in maniera naturale, per poi passare in MLS nel nuovo anno.

Tuttavia a Suarez piacerebbe tornare sin da subito accanto al compagno e amico fraterno Messi. La trattativa non è semplice, ma la spinta dei due calciatori potrebbe rivelarsi decisiva.

Per Suarez sarebbe una vera e propria svolta: i problemi al ginocchio sembravano costringerlo al ritiro, tant'è che il Presidente del Gremio aveva addirittura parlato della necessità di una protesi per lui. Tuttavia, i nuovi stimoli provenienti dagli Stati Uniti potrebbero far emergere nuove energie.