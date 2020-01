Calciomercato Inter, Marotta su Eriksen: "Interessante ma nessuna trattativa"

Brusca frenata sul calciomercato dell' quella di Beppe Marotta che, prima della gara contro l', allontana l'arrivo di Eriksen ma anche quelli di Young e Giroud.

L'amministratore delegato nerazzurro, intervistato da 'DAZN', definisce interessante il centrocampista danese ma nega qualsiasi trattativa.

"In questo momento circolano tanti nomi e tante indiscrezioni che sicuramente non sono veritiere, perché finora non c'è nulla di ufficioso. E' un mercato povero, fatto di opportunità. Dobbiamo migliorare il gruppo con innesti di grande qualità. Eriksen è di prospettiva, interessante, in scadenza a giugno. Ma noi non abbiamo allacciato trattative con società o agente".