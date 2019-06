Calciomercato Inter, Marotta gelido su Icardi: "Passiamo alla prossima domanda"

Il dirigente dell'Inter non ha voluto commentare riguardo il futuro di Icardi, per ora ancora possibile partente in estate.

Insediatosi sulla panchina dell', Antonio Conte comincerà a lavorare sul calciomercato in entrata con Ausilio e Marotta. Diversi gli obiettivi per rinforzare la rosa in ogni reparto, ma prima c'è da risolvere le questioni interne. Ovvero, ad esempio, la conferma o meno di Mauro Icardi.

A margine della presentazione del ritiro estivo, previsto a Lugano, Beppe Marotta non ha voluto commentare le notizie riguardanti il possibile addio di Icardi, dato da diverse settimane in partenza per sposare la o magari andare a sorpresa nelle file della .

Marotta ha glissato velocemente riguardo il futuro di Icardi:

"Non ne parlo, passiamo alla prossima domanda. Non parlo della rosa, la presenteremo successivamente. Conte sa valorizzare i giocatori a disposizione. Il nostro obiettivo è alzare l'asticella e fare passi avanti".

Il dirigente dell'Inter va oltre i calciatori, elogiando il lavoro fatto al di sopra di essi:

"Non si vince soltanto con i giocatori, ma con società forti a livello manageriale e tecnico. Sono certo che Conte ci porterà a un livello importante. Il nostro impegno è quello di dare il massimo e tutte le componenti devono guardare al futuro con ottimismo".

Con l'arrivo di Conte, l'Inter ha alzato le proprie possibilità di lottare seriamente per lo Scudetto. Ma per Marotta non dipenderà solo dai nerazzurri:

"Il campionato lo vince una squadra sola e se gli avversari fanno operazioni di mercato importanti è difficile competere. Vogliamo diventare più competitivi perché è giusto cercare di migliorare".

Tra Lukaku, Alexis Sanchez, sogni, reali trattative ed eventuali nuovi innesti, l'Inter è al lavoro anche sulle cessioni, tra le quali potrebbe rientrare anche Icardi. Settimane decisive, in attesa di conferme o smentite da parte dello stesso club.