Calciomercato Inter, Marotta frena: "A gennaio niente giocatori importanti"

Beppe Marotta sul mercato di gennaio dell'Inter: "La sessione invernale è povera, non trovi grandi opportunità o giocatori importanti".

L' soffre ma passa sul campo del e tiene il passo della in campionato: mentre Antonio Conte lancia l'allarme sottolineando una rosa fin troppo corta in questa fase, dall'altra parte Beppe Marotta frena gli entusiasmi in vista del mercato di gennaio.

Intervistato a margine della seconda edizione dell''Oreste Granillo', il dirigente nerazzurro non vede grandi colpi di mercato in arrivo:

"La sessione invernale è povera, non si trovano grandi opportunità. Non so cosa il mercato possa offrire, non c'è disponibilità di giocatori importanti".

Marotta commenta con ottimismo il processo di crescita della squadra rispetto all'anno scorso: