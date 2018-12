Calciomercato Inter, Marotta frena: "A gennaio niente colpi"

Luka Modric è destinato a restare solo un sogno anche a gennaio. Giuseppe Marotta, intervistato da 'Sky Sport' a margine di Chievo-Inter, è stato infatti chiarissimo sulle mosse nerazzurre escludendo categoricamente un grande colpo.

"Il mercato di gennaio offre poche possibilità per migliorare una rosa importante come la nostra. Penso dunque che a gennaio non ci saranno colpi particolari da parte dell'Inter".