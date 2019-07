Calciomercato Inter, Manaj ai saluti: ufficiale il riscatto dell'Albacete

Rey Manaj lascia definitivamente l'Inter per vestire la maglia dell'Albacete, che lo ha riscattato dopo il prestito dell'ultima stagione.

In attesa di definire i grandi colpi per il nuovo reparto offensivo di Conte, l' pensa anche a sfoltire la rosa: ufficiale la cessione definitiva di Rey Manaj all'Albacete, che ha esercitato il diritto di riscatto dopo il prestito dell'ultima stagione.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Questo il comunicato del club spagnolo, convinto dalle prestazioni del classe '97:

"L'Albacete ha esercitato l'opzione di acquisto che aveva su Rey Manaj. In questo modo l'attaccante albanese diventa proprietà del nostro club e non appartiene più all'Inter".

🤝 Rei Manaj firma por el Alba hasta 2024. https://t.co/HsqO09eVqg



Somos Gente Orgullosa 😉#ElOrgullodeloNuestro pic.twitter.com/vTqZQDGkX0 — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) July 9, 2019

Contratto di cinque anni fino al 2024 per il giovane attaccante, che nell'ultima stagione ha realizzato sette goal in 30 presenze: quanto basta per convincere lo staff tecnico degli spagnoli. Nelle casse dei nerazzurri andranno circa 2,5 milioni di euro