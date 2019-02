Calciomercato Inter, Luka Modric pronto al rinnovo con il Real Madrid: in Spagna sono sicuri

Sogno di mercato dell'Inter, Luka Modric è pronto a rinnovare con il Real Madrid: Florentino Perez vuole renderlo il più pagato della rosa.

Dal sogno alla realtà: Luka Modric è pronto a rinnovare con il Real Madrid. Cercato in estate dall'Inter, decisa a lanciare un nuovo assalto al giocatore a fine stagione, il croato sembrerebbe aver cambiato idea, guidato ora dal desiderio di restare in blancos fino al termine della carriera.

Prima la terza Champions League consecutiva con il Real Madrid, poi la finale del Mondiale persa contro la Francia in Russia e il Pallone d'Oro conquistato davanti a Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann. Il tutto accompagnato dalle tante voci di mercato, con la volontà di Modric che sembrava essere quella di rompere con Florentino Perez per unirsi all'Inter di Spalletti.

Così però non è stato, con il centrocampista che in estate è rimasto al Real Madrid, costringendo i nerazzurri a tornare solamente a sognare un suo futuro approdo a Milano. Ora però anche il sogno sembra doversi interrompere, con 'AS' che riporta la concreta possibilità di un rinnovo di Modric con i blancos.

Secondo il quotidano spagnolo, il numero dieci croato avrebbe infatti cambiato idea e sarebbe ora intenzionato a restare a Madrid fino al termine della carriera. Un sentimento che fa felice Florentino Perez, pronto a offrire a Modric un rinnovo per altre due stagioni.

L'attuale contratto del giocatore con il Real Madrid scade nel giugno del 2020, con la Casa Blanca pronta a far firmare al centrocampista croato un nuovo accordo per altre due stagioni, trattenendo così il giocatore a Madrid fino a quando avrà 36 anni.

Un rinnovo che andrebbe inoltre a migliorare in maniera sostanziosa lo stipendio di Modric, con l'attuale Pallone d'Oro che diventerebbe infatti il calciatore più pagato dell'intera rosa.