Calciomercato Inter, Longo torna in Spagna: al Deportivo La Coruna

Dopo il goal al PSG il 27enne attaccante italiano è pronto all'addio: vivrà la sua sesta esperienza nel campionato spagnolo.

Il goal al non cambia il suo destino: nei prossimi giorni Samuele Longo lascerà nuovamente l' per approdare in , terra che oramai è una seconda casa per l'attaccante italiano. Nei prossimi giorni l'ufficialità del passaggio al Deportivo La Coruna.

Secondo AS, infatti, è praticamente tutto fatto per il passaggio del 27enne al club della Segunda Division, la cadetteria spagnola: Longo dovrebbe dire arrivederci all'Inter in prestito, ma non è escluso che si possa raggiungere un accordo per una cessione definitiva.

Aggregato da Conte alla prima squadra in virtù della mancanza di attaccanti in questo ritiro pre-campionato, Longo è riuscito a pareggiare la gara contro il PSG allo scadere, ma a inizio agosto sarà il rinforzo che il Deportivo sta puntando da diverse settimane.

L'avventura al Deportivo sarà la sesta in Spagna per Longo, che in passato ha militato anche con , , , Tenerife e . Notevoli sopratutto le stagioni in Segunda con Girona e Tenerife nelle quali ha raggiunto la doppia cifra.

Difficile invece il rapporto con la , visto e considerando che con le maglie di e il classe 1992 non è riuscito ad andare mai in rete nonostante 45 presenze. Da gennaio a giugno 2019 invece Longo ha fatto parte della , in Serie B.