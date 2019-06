Calciomercato Inter, Lazaro vicinissimo: si può chiudere questa settimana

L'Inter prende tempo su Barella e Dzeko ma accelera per Lazaro, accordo vicino con l'Hertha intorno ai 20 milioni di euro: sarà il primo colpo.

Il primo colpo dell' di Conte non sarà Nicolò Barella e neppure Edin Dzeko, bensì Valentino Lazaro. L'esterno destro dell'Hertha infatti è davvero vicinissimo ai nerazzurri.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' l'accordo è ormai questione di giorni dato che l'Hertha per cedere Lazaro vuole 20 milioni di euro più bonus, mentre l'Inter è già arrivata a offrirne 17 più bonus.

La sensazione, insomma, è che l'affare possa chiudersi a metà strada anche perché l'intesa col giocatore è stata raggiunta da tempo. Lazaro, austriaco classe 1996, rappresenta il profilo ideale per il 3-5-2 di Conte che lo utilizzerà come esterno a tutta fascia.

L'Inter invece non ha fretta di chiudere l'operazione Barella. Anche in questo caso l'accordo col giocatore c'è già, mentre nell'affare col alla fine non dovrebbero essere inserite contropartite tecniche ma solo cash tra parte fissa e bonus. Inoltre il centrocampista è impegnato agli Europei Under 21 e dunque non sarà comunque disponibile per la prima parte del ritiro a Lugano.

Infine per quanto riguarda il capitolo Dzeko, altro giocatore espressamente richiesto da Conte, l'Inter aspetta che si calmino le acque intorno alla prima di affondare il colpo.

Roma da cui nelle prossime settimane, secondo 'Tuttosport', potrebbe peraltro arrivare anche Aleksandar Kolarov. L'Inter di Conte prende forma.