Calciomercato Inter, Lazaro vicinissimo: accordo con l'Hertha a 22 milioni più bonus

Si sblocca la trattativa tra l'Inter e l'Hertha Berlino sul fronte Valentino Lazaro: accordo raggiunto sulla base di 22 milioni più bonus.

In attesa di ridisegnare il reparto offensivo con l'imminente arrivo di Dzeko, l' accelera sul mercato per puntellare anche la difesa: finalmente sbloccata la trattativa con l' per Valentino Lazaro, esterno destro classe '96.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la dirigenza nerazzurra ha trovato l'accordo con il club tedesco per il prezzo del cartellino: nelle casse dell'Hertha andranno 22 milioni di euro più bonus, la fumata bianca è ormai in dirittura d'arrivo.

Superati dunque gli ultimi ostacoli per il laterale austriaco, che Antonio Conte aveva messo in cima alla lista delle preferenze per la fascia destra.

Federico Pastorello, intermediario della trattativa, è stato oggi nella sede nerazzurra per trattare anche altri nomi: oltre a Lazaro, l'agente ha parlato di Romelu Lukaku, altro grande obiettivo del club milanese e grande sogno della tifoseria per quella che sarebbe una coppia 'pesante' con Dzeko.