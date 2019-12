Calciomercato Inter, l'agente di Aranguiz svela: "Può andare lì o al PSG"

Il centrocampista del Bayer Leverkusen lascerà la Germania al termine della stagione, Inter e PSG pronte ad accoglierlo.

Trent'anni, esperienza internazionale con il (due Copa America vinte), in Libertadores e in . Un interno di centrocampo per insegnare ai più giovani i segreti, per dare consigli agli stessi. Un profilo da , da Antonio Conte, spesso pronto ad evidenziare di avere bisogno di giocatori così. Come Charles Aranguiz.

Il centrocampista cileno, infatti, è finito nel mirino dell'Inter per il 2020, non come priorità assoluta dei nerazzurri, ma comunque come possibile rinforzo per il calciomercato estivo. Aranguiz piace alle grandi d'Europa, ma la lotta al suo acquisto sembra essere limitata a due big.

Andres Cury, procuratore di Aranguiz, ha parlato a La Cuarta proprio a proposito dell'eventuale destinazione del suo assistito:

"Non c’è alcuna possibilità che vada via nella finestra di mercato di gennaio. Capisco che il Bayer stia lavorando per rinnovargli il contratto, ma non accadrà e non resterà in al termine della stagione. Charles può andare all’Inter o al . Lo vedremo".

Aranguiz era in realtà già stato acquistato in , ma nel 2014 l' non potendolo tesserare, visto il suo status da extracomunitario, lo aveva mandato in prestito all'Internacional, perdendolo a fine in virtù del prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni.

Cury ha smentito un possibile ritorno all'Internacional:

"Non credo che Aránguiz ritorni in Sud America dopo la fine del suo contratto con Leverkusen. Capisco che c'è un interesse per l'Inter di Alegre, perché è un giocatore passato di lì. Tuttavia, nella vita e nel calcio, le cose cambiano".

Per lui possibile un'altra Inter tra qualche mese.