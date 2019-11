Calciomercato Inter, Kulusevski sull'interesse nerazzurro: "A fine stagione sceglierò"

Dejan Kulusevski è sicuramente tra le sorprese più belle della nostra : con la maglia del il giocatore svedese si è ritagliato un ruolo da protagonista, a tal punto da finire nel mirino dell' , che lo vorrebbe già a gennaio.

Ai microfoni del quotidiano 'Fotbooskanalen', Kulusevski ha aperto le porte delle pretendenti per la prossima stagione:

"Mi vuole l’Inter? Se gioco bene, è normale che si scriva di altri club interessati a me. Ma non ci penso, perché ho un accordo di un anno con il Parma, quando avrò finito questa stagione mi siederò con il mio agente e la mia famiglia e sceglierò il meglio per me. Non c’è nulla a cui penso ora, nè quali club sono interessati”.