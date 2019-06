Calciomercato Inter, Kovacic piace a Conte: si lavora al prestito

Mateo Kovacic potrebbe tornare a sorpresa all'Inter: Antonio Conte lo stima ed il Real Madrid può liberarlo in prestito.

Uno dei primi colpi della nuova di Antonio Conte potrebbe essere a sorpresa un 'vecchio' amore del club nerazzurro. Stiamo parlando di Mateo Kovacic, fresco vincitore dell' con il .

Il centrocampista croato classe 1994 ha chiuso la sua stagione in prestito al Chelsea e tornerà al , che ne detiene il cartellino. Con Zidane in panchina, Kovacic non troverà spazio nelle Merengues e per questo è in cerca di una nuova squadra.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', in agguato c'è proprio l'Inter. Oltre i grandi nomi di cui si parla (da Lukaku a Chiesa), Conte pare aver chiesto proprio un centrocampista duttile, capace di inserirsi ma anche di giocare più dietro.

L'identikit è quello di Mateo Kovacic, che il Real Madrid potrebbe prestare all'Inter, una formula che andrebbe benissimo al club nerazzurro che potrebbe così riversare le risorse sui sogni di mercato più blasonati.

Come fatto con il Chelsea, il Real Madrid non si opporrebbe ad una richiesta di prestito, in mancanza di offerte concrete per lasciare Madrid a titolo definitivo.