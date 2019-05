Calciomercato Inter, Joao Mario verso il Porto: lo vuole Conceição

L'Inter potrebbe salutare Joao Mario nel mercato estivo ormai alle porte. Con la cessione di Herrera, il Porto ha messo propio lui nel mirino.

Dopo la terza stagione disputata con la maglia dell' (con la parentesi del prestito al l'anno scorso), sembra essere finita l'avventura in per Joao Mario. Arrivato con tante speranze, e con circa 40 milioni di esborso per i nerazzurri, il portoghese ha deluso le aspettative.

Secondo quanto riportato in dal quotidiano 'A Bola', il avrebbe messo gli occhi su Joao Mario, dopo essersi ormai rassegnato all'addio di Hector Herrera a parametro zero.

Sergio Conceição vuole ancora scommettere su Joao Mario, che magari in patria troverebbe nuovi stimoli. L'Inter vorrebbe ricavarci più o meno 20 milioni di euro.

Ma il Porto pensa di acquistarlo con la formula del prestito più il diritto di riscatto. L'Inter dal canto suo, se non dovesse trovare un'altra soluzione a titolo definitivo, potrebbe accontentare Joao Mario, che ormai è fuori dai progetti nerazzurri.